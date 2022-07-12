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Литва виділить Україні 10 мільйонів євро на відновлення
Уряд Литви затвердив пакет допомоги Україні на суму 10 мільйонів євро, щоб допомогти країні провести термінові відновлювальні роботи. Про це повідомив портал Euractiv.
Зазначається, що Вільнюс прагне допомогти у відновленні населених пунктів, що постраждали від війни, оскільки українці активно повертаються до звільнених регіонів.
"Ця допомога - це гроші на критично важливу інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, бо правда і рішучість захищати та будувати на їхньому боці", - заявила прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.
Литва передасть усі 10 мільйонів євро Національному банку України, регулятор же займеться подальшим розподілом грошей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
12 липня також стало відомо, що Сполучені Штати Америки направили в Україну ще 1,7 млрд. доларів грантової допомоги. До цього повідомлялося, що США нададуть додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки постраждалих від війни Росії проти Україною.