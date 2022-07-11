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Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію
Вільнюс у понеділок, 11 липня, запровадив заборону на транзит через Литву до Калінінграда російського цементу та алкоголю у зв'язку з набранням чинності санкціями ЄС. Про це повідомила митниця Литви, передає Reuters.
Литва розширює обмеження на транзит із РФ до Калінінграда синхронно із набуттям чинності санкцій Євросоюзу проти Росії. Відповідно, з 10 серпня під заборону також потрапить вугілля та інше тверде викопне паливо, з 5 грудня — нафта, а з лютого 2023 року — нафтопродукти.
Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія планує випустити роз'яснення, завдяки якому РФ зможе відновити повідомлення з Калінінградом через Литву.
Відомо, що найбільше на Литву тисне Німеччина. У Берліні побоюються, що ця заборона може призвести до ескалації конфлікту між ЄС та Росією та навіть застосування Росією військової сили.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак у Литві не збираються поступатися Кремлю, з 17 червня Вільнюс блокує постачання таких товарів : будівельних матеріалів, металів, вугілля тощо в Калінінград.