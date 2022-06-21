Литва наложила новые ограничения на транзит товаров между Калининградской областью и РФ

Литва, не опасаясь запугиваний Кремля, распространила на своей территории ограничения на перевозку санкционных товаров между РФ и Калининградом и на грузовой автомобильный транзит, передает Интерфакс. Пропуска в Литву ожидают около 330 автопоездов. Время ожидания проезда – более 32 часов.

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Таким образом, подсанкционные грузы на сегодняшний день можно перевозить в Калининград только морем. Литовская таможня уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. Именно поэтому там и образовалась большая очередь из автопоездов.

Напомним, что еще с 18 июня власти Литвы – в рамках санкционной политики – значительно ограничили железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов РФ. Запрет введен в транзит для большого количества санкционной продукции.

Сразу после такого решения секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, а жители Литвы, мол, серьезно ощутят последствия этих мероприятий.