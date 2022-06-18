Литва заборонила перевезення санкційних товарів між Росією та Калінінградською областю

З 18 червня Литва забороняє транзитне перевезення товарів, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, розташованою між Литвою та Польщею.

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Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, заборона торкнеться 40-50% продукції, що перевозиться з Росії через Литву – це, зокрема, будівельні матеріали, цемент, нафта, вугілля та метал. Губернатор заявив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга-Балтійськ потрібні додаткові судна для постачання товарів.

Негайний початок заборони підтвердили і вантажні підрозділи служби державних залізниць Литви у листі клієнтам після "роз'яснень" Європейської комісії щодо механізму застосування санкцій.

Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.

Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.

Зазначимо, Сейм Литви визнав вивезення українців у Росію депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство вчинити також домагатися відповідальності за злочини країни-агресора РФ.