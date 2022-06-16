Литва признала депортацией вывоз украинцев в Россию

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, призвал международное сообщество поступить также и добиваться ответственности за преступления страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщает Delfi.

Парламент 16 июня 50 голосами "за" принял такую резолюцию, в которой говорится, что проводимая вооруженными силами, политическим и военным руководством России масштабная вооруженная агрессия и принудительный вывоз населения в РФ или на подконтрольные ей территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового – происходят те же самые преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы привести к возможному голоду или другим страшным вещам", – сказала одна из инициаторов проекта Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В резолюции отмечается, что депортация направлена на уничтожение украинской идентичности.

Сейм Литвы высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

"Сейм уверен, что справедливость восторжествует только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", – говорится в документе.

Ранее Сейм Литвы принял резолюцию о признании РФ государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Отметим, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии и Канады.