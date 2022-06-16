Литва визнала депортацією вивезення українців до Росії

Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство вчинити також та домагатися відповідальності за ці злочини.

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Про це повідомляє Delfi.

Парламент 16 червня 50 голосами "за" прийняв таку резолюцію, в якій говориться, що масштабна збройна агресія, що проводиться збройними силами, політичним і військовим керівництвом Росії, і примусове вивезення населення в РФ або на підконтрольні їй території є депортацією українського народу.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може окремі країни, а, ймовірно, і цілі регіони призвести до можливого голоду або інших страшних речей", - сказала одна з ініціаторів проекту Радвілле Моркунайте-Мікуленене.

У резолюції наголошується, що депортація спрямована на знищення української ідентичності.

Сейм Литви висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими засобами, а депортованим людям було створено умови для повернення в Україну чи виїзду до іншої безпечної країни.

"Сейм упевнений, що справедливість переможе лише тоді, коли до кримінальної відповідальності буде притягнуто керівників Росії, інших високопоставлених організаторів злочинів та безпосередніх виконавців військових дій та депортації українського цивільного населення", – йдеться в документі.

Раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання РФ державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Зазначимо, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії та Канади .