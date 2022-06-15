У Кабміні розповіли, чи понесуть відповідальність українці, які виїхали з окупації до РФ

У Мінреінтеграції повідомили, що українці можуть виїжджати з тимчасово окупованих територій до РФ, щоб потім виїхати в безпечніші країни, передає пресслужба відомства.

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У міністерстві зазначили, що громадяни України на тимчасово захоплених територіях абсолютно законно можуть виїхати в Росію чи до третіх країни через РФ, враховуючи, що агресор не припиняє вести вогонь.

Крім того, українці можуть в'їжджати на тимчасово окуповану територію, якщо є потреба. З'ясувалося, що статті 17, 18 та 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключають адміністративну відповідальність за це.

У Мінреінтеграції додали, що у будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на гарячу лінію Мінреінтеграції з важливими питаннями за номером 1548.

Нагадаємо також, що в Україні затвердили оновлений перелік громад у районах бойових дій та на окупованих територіях, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.