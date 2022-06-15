В Кабмине рассказали, понесут ли ответственность украинцы, выехавшие из оккупации в РФ

В Минреинтеграции сообщили, украинцы могут выезжать с временно оккупированных территорий в РФ, чтобы потом выехать в более безопасные страны, передает пресс-служба ведомства.

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В министерстве отметили, что граждане Украины на временно захваченных территориях абсолютно законно могут выехать в Россию или в третьи страны через РФ.

Кроме того, украинцы могут въезжать на временно оккупированную территорию, если есть крайняя необходимость. Выяснилось, что стати 17,18 и 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях исключают административную ответственность за это.

В Минреинтеграции добавили, что в любой ситуации граждане могут обратиться за разъяснениями на Горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.

Напомним также, что в Украине утвердили обновленный перечень громад в районах боевых действий и на оккупированных территориях, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства с мая будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.