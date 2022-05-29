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З травня виплати для частини внутрішніх переселенців скасовуються: у Мінсоцполітики назвали причину
Виплати для внутрішньо переміщених осіб з травня отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій або ті, хто має зруйноване житло внаслідок війни.
Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.
Голова Мінсоцполітики зазначила, що наразі багато українців, які два місяці перебували в безпечних регіонах, повертаються додому і до роботи.
"З травня виплати отримуватимуть ті, хто проживає в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так ось, таким людям виплати припинятимуться з травня", - повідомила міністр.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в мобільний додаток "Дія" повернулась послуга для внутрішньо переміщених осіб. Українці знову можуть оформити довідку ВПО та соціальні виплати онлайн для себе та своїх дітей.