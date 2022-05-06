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Суспільство
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Внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу від ООН через ПриватБанк

переселенці, українці, вокзал, допомога від ООН
Фото: 24tv.ua

Українці, які були змушені залишити свої будинки в результаті військової агресії РФ і яким нарахована грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, можуть отримати її через систему грошових переказів Western Union в ПриватБанку. 

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Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку. 

Зазначається, що сума допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні від Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme, WFP) становить 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину. Українці можуть отримати гроші через Western Union в ПриватБанку. 

Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання.

Також наголошується, що отримати переказ Western Union від WFP ООН за кодом Western Union можна через Приват24, у банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн. 

Нагадаємо, відтепер на порталі “Дія” підприємці можуть одержати 6500 грн за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Компенсацію можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця. 

Водночас в Україні спростили процедуру взяття безробітних на облік, а роботодавці отримали додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.    

Автор:
Анастасія Дєдковська