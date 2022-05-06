В Україні спростили процедуру взяття безробітних на облік, — Мінекономіки

В Україні спростили процедуру взяття безробітних на облік, а роботодавці отримали додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підписав закон 2220-ІХ, який передбачає спрощення процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

За словами голови Мінекономіки, всім внутрішньо переміщеним особам та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю. Тепер достатньо підтвердити свій статус телефоном, за допомогою месенджера, електронної пошти тощо.

"Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися в якості безробітних за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах", — йдеться у повідомленні.

Також міністр наголосила, що відтепер роботодавці матимуть додаткові економічні стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. ВПО, які захочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави.

Спрощується також працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом. Виключення становитимуть громадяни РФ та Білорусі — тут потрібно погодження СБУ.

Нагадаємо, 21 квітня Рада затвердила закон про зміни у функціонуванні сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у період воєнного стану, зокрема, було спрощено процедуру набуття статусу безробітного в період воєнного стану.