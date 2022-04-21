Рада спростила процедуру набуття статусу безробітного в період воєнного стану

Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада затвердила закон №7275 про зміни у функціонуванні сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у період воєнного стану.

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За проєкт проголосували 296 народних депутатів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Документ передбачає регулювання процесу надання статусу безробітного, виплати допомоги з безробіття. А також сприяння організації підприємницької діяльності та створення нових робочих місць на час дії воєнного стану.

Пропонується на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування:

Надавати статус зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури, внутрішньо переміщеній особі, у якої відсутні документи. Врегулювати питання надання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Встановити максимальний розмір допомоги безробітним не більше 1,5 мінімальної заробітної плати (приблизно 9750 гривень).

Виплачувати допомогу по безробіттю без особистого відвідування безробітними центрів зайнятості (за умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного).

Визначати розмір допомоги по безробіттю для внутрішньо переміщених осіб, які не мають необхідних документів, відповідно до наявної інформації у реєстрах та базах даних органів виконавчої влади.

Не позбавляти статусу безробітного та здійснювати виплату допомоги по безробіттю особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на яких проводяться бойові дії, які не мають змоги відвідувати центри зайнятості або спілкуватися з працівниками таких центрів.

Впорядкувати механізм видачі та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в умовах воєнного часу.

Розширити можливості програми надання центрами зайнятості застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (робіт, послуг).

Також дозволяється уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, безробітних та роботодавців, зокрема:

Надавати роботодавцю, який працевлаштовує безробітних внутрішньопереміщених осіб, компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам. Надавати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітним особам, які виявили таке бажання.



Нагадаємо, що 14 квітня Рада затвердила закон про покарання колаборантів із правками Зеленського.