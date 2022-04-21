Які фахівці користуються попитом на фрілансі під час війни

Freelancehunt провів дослідження, щоб зрозуміти, на яких фахівців є попит, у що готові інвестувати замовники і що очікує на ринок фрілансу в найближчому майбутньому. Для аналізу взяли дані за 31 день до та під час війни — оцінювали 15 найпопулярніших спеціалізацій щодо кількості проєктів та бюджетів.

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З зими ринок фрілансу на якийсь час завмер, але досить швидко почав відновлюватися. Насамперед підприємці відновлюють роботу, щоб підтримувати економіку країни.

На яких спеціалістів є попит під час війни

Як і до війни, найбільш популярними залишаються такі напрямки: дизайн, програмування, робота з текстами та просування. Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну спостерігалося зростання попиту на дизайнерів, а саме:

з'явилося багато замовлень на ілюстрації, насамперед із сюжетами для підтримки України; виріс попит на розробку логотипу; зростає попит на створення дизайну веб-сайтів.

Поки що замовники рідше публікують проєкти для копірайтерів: показник знизився з 6,47% до 3,66%. Проте існує великий дефіцит перекладачів, оскільки помічено зростання кількості проєктів у цій спеціалізації з 1,61% до 2,84%. Це пояснюється тим, що бізнес сфокусувався на західному ринку, тому адаптує свої онлайн-ресурси. Наприклад, підприємець почав перекладати сайти, вести соціальні мережі англійською.

Що відбувається з маркетингом та рекламою:

впав попит на контекстну рекламу та SEO-просування, тому зараз робити прогнози для цих ніш дуже рано; є попит на спеціалістів у соціальних мережах.



Попит на розробників залишається на високому рівні, причому як з боку українських замовників, так і закордонних. Як і раніше, найпопулярніший напрямок – веб-програмування.

Бюджети: куди бізнес готовий інвестувати

У країні війна, але багато підприємців активно шукають шляхи та варіанти перезапуску, а для цього потрібні фахівці та інвестиції.

На даний момент замовники готові інвестувати у веб-розробку. Наприклад, якщо до війни бюджет цієї спеціалізації становив 12,2% загального бюджету 15 найпопулярніших спеціалізацій на сервісі Freelancehunt, то під час війни — 15,89%. Такі зміни аргументуються тим, що бізнесу потрібно адаптувати сайти під нові реалії, насамперед під західні країни. Оплачувати роботу штатного співробітника дорого для багатьох підприємців, тому вони обирають фріланс.

Є підвищення бюджетів і для дизайнерів сайтів – з 5,66% до 6,18%. Хоча попит на SEO-фахівців не сильно зростає, все одно замовники інвестують у цей напрямок. Також цікавою є ситуація з копірайтингом: бюджет цієї спеціалізації до війни був 2,64%, а під час — 3,66%. Таке зростання можна пояснити тим, що з'явилося багато проєктів для англомовних фахівців.

Як почувається фріланс-ринок під час війни

Ринок фрілансу відновлюється швидше, ніж інші види бізнесу. Одні компанії вирішили інвестувати у нові напрямки, інші перемістили виробництво у безпечніші регіони, а деякі підприємці просто змінили стратегію. За перші 2 тижні квітня Freelancehunt зміг підійти до позначки 66% від довоєнного рівня за кількістю проєктів від українських замовників.

Іноземні замовники зараз публікують на 10-12% більше проєктів, аніж до війни. Наприклад, у середині березня було зниження кількості проєктів від цього сегменту замовників, то наразі відбувається плавне збільшення попиту на українських фрілансерів у світі.

У березні середній чек загалом на сервісі серед українських замовників знизився на 8%, а серед закордонних залишився на колишніх позиціях. Спостерігаємо зростання середнього чека за проєктами на 15% у спеціалізації веб-розробки та на 20% у SEO.

Активність фрілансерів із України відновилася на 96-98%. На кожен проект зростає кількість бажаючих його виконати, тому замовнику буде неважко підібрати собі кращого кандидата.

Прогнози на найближчий час

На думку операційного директора Freelancehunt Валентина Зюзіна, найближчим часом очікується зростання кількості проєктів, адже більшість столичних підприємців повернулися до роботи. Також у столицю емігрували бізнесмени з інших регіонів.

Кількість проєктів від замовників із європейських та інших країн зростатиме, оскільки українські фрілансери готові пропонувати високу якість роботи. Якщо порівнювати з довоєнним часом, то кількість реєстрацій нових фрілансерів на 13% вища, ніж до війни.

Тому ринок фрілансу набирає обертів. Поки що це єдина можливість для підприємців закривати бізнес-процеси: створювати сайти, програми, програми, дизайни та отримувати інші послуги від фахівців, щоб якнайшвидше відновити роботу та вийти на нові ринки.