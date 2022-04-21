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Какие специалисты пользуются спросом на фрилансе во время войны

Какие специалисты пользуются спросом на фрилансе во время войны
Фото: Millo

Freelancehunt провел исследование, чтобы понять, на каких специалистов есть спрос, во что готовы инвестировать заказчики и что ожидает рынок фриланса в ближайшем будущем. Для анализа взяли данные за 31 день до и во время войны — оценивали 15 самых популярных специализаций по количеству проектов и бюджетам. 

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С зимы рынок фриланса на время замер, но довольно быстро начал восстанавливаться. В первую очередь, предприниматели возобновляют работу, чтобы поддерживать экономику страны.

На каких специалистов есть спрос во время войны 

Как и до войны, наиболее популярными остаются следующие направления: дизайн, программирование, работа с текстами и продвижение. Во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину наблюдался рост спроса на дизайнеров, а именно: 

  1. Появилась много заказов на иллюстрации, прежде всего с сюжетами для поддержки Украины. 
  2. Вырос спрос на разработку лого. 
  3. Растет спрос на разработку дизайна веб-сайтов.

Пока заказчики реже публикуют проекты для копирайтеров: показатель снизился с 6,47% до 3,66%. Однако существует большой дефицит переводчиков, так как замечен рост количества проектов в этой специализации с 1,61% до 2,84%. Это объясняется тем, что бизнес сфокусировался на западном рынке, поэтому адаптирует свои онлайн-ресурсы, Например, предприниматель начал переводить сайты, вести социальные сети на английском.

Что происходит с маркетингом и рекламой: 

  1. Упал спрос на контекстную рекламу и SEO-продвижение, поэтому на данный момент делать прогнозы для этих ниш очень рано.
  2. Есть спрос на специалистов в социальных сетях.

Спрос на разработчиков остается на высоком уровне, причем со стороны как украинских заказчиков, так и зарубежных. Как и раньше, самое популярное направление — веб-программирование. 

Бюджеты: куда бизнес готов инвестировать 

В стране война, но многие предприниматели активно ищут пути и варианты перезапуска, а для этого нужны специалисты и инвестиции. 

На данный момент заказчики готовы инвестировать в веб-разработку. Например, если до войны бюджет этой специализации составлял 12,2% от общего бюджета 15 самых популярных специализаций на сервисе Freelancehunt, то во время войны — 15,89%. Такие изменения аргументируются тем, что бизнесу нужно адаптировать сайты под новые реалии, в первую очередь под западные страны. Оплачивать работу штатного сотрудника дорого для многих предпринимателей, поэтому они выбирают фриланс. 

Есть повышение бюджетов и для дизайнеров сайтов — с 5,66% до 6,18%. Хотя спрос на SEO-специалистов не сильно растет, все равно заказчики инвестируют в это направление. Также интересна ситуация с копирайтингом: бюджет этой специализации до войны был 2,64%, а во время — 3,66%. Такой рост можно объяснить тем, что появилось множество проектов для англоязычных специалистов.

Как чувствует себя фриланс-рынок во время войны

Рынок фриланса восстанавливается быстрее, чем другие виды бизнеса. Одни компании решили инвестировать в новые направления, другие переместили производство в более безопасные регионы, а некоторые предприниматели просто изменили стратегию. За первые 2 недели апреля Freelancehunt смог подойти к отметке в 66% от довоенного уровня по количеству проектов от украинских заказчиков. 

Иностранные заказчики сейчас публикуют на 10-12% больше проектов, чем до войны. Например, в середине марта было снижение количества проектов от этого сегмента заказчиков, то теперь происходит плавное увеличении спроса на украинских фрилансеров в мире. 

В марте средний чек в целом на сервисе среди украинских заказчиков снизился на 8%, а среди зарубежных — остался на прежних позициях. Наблюдаем рост среднего чека по проектам на 15% в специализации веб-разработки и на 20% в SEO. 

Активность фрилансеров из Украины восстановилась на 96-98%. На каждый проект растет количество желающих его выполнить, поэтому заказчику будет несложно подобрать для себя лучшего кандидата. 

Прогнозы на ближайшее время 

По мнению операционного директора Freelancehunt Валентина Зюзина, в ближайшее время ожидается рост количества проектов, ведь большинство столичных предпринимателей вернулись к работе. Также в столицу эмигрировали бизнесмены из других регионов.

Количество проектов от заказчиков из европейских и других стран будет расти, так как украинские фрилансеры готовы предлагать высокое качество работы. Если сравнивать с довоенным временем, то количество регистраций новых фрилансеров на 13% выше, чем до войны. 

Поэтому рынок фриланса набирает обороты. Пока это единственная возможность для предпринимателей закрывать бизнес-процессы: создавать сайты, программы, приложения, дизайны и получать другие услуги от специалистов, чтобы как можно скорее возобновить работу и выйти на новые рынки. 