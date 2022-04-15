Украинцы чаще всего ищут работу водителей, уборщиц и медсестер в Киеве, Одессе и Днепре, — исследование Jooble

Больше всего вакансий на рынке труда во Львове и Киеве, а активнее всего ищут водителей, уборщиц и медсестер.

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Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы Jooble.

По их данным, работу предлагают больше всего в крупных городах: Львове (больше 59 тысяч вакансий), Киеве (7,5 тысячи), Запорожье (7,5 тысячи) и Днепре (1,9 тысячи). К лидерам по числу вакансий можно также отнести Ивано-Франковск (1,5 тысячи), Винницу (1,4 тысячи), Житомир (больше тысячи вакансий), а также Луцк, Кропивницкий и Кривой Рог (в каждом из них больше 800 вакансий).

Как и до войны, среди лидеров по размеру зарплаты — разработчики программного обеспечения (от 8000 до 170000 грн/месяц). Если же говорить о других профессиях, то ситуация выглядит следующим образом: рабочий-разнорабочий (от 6500 до 30000 грн/месяц), копирайтер (от 8000 до 40000 грн/месяц), менеджер по продажам (от 7000 до 72300 грн/месяц), водитель (от 6500 до 40 000 грн/месяц).

Также активно ищут людей на позиции: оператора колл-центра (от 5000 до 30000 грн/месяц), консультанта (от 6500 до 18000 грн/месяц), повара (от 6500 до 20000 грн/месяц), тестировщика программного обеспечения (от 8000 до 70000 грн/месяц), дизайнера (от 7000 до 120 000 грн/месяц). Для удаленной работы больше всего предложений для разработчиков программного обеспечения, удаленных менеджеров по продажам, операторов колл-центра, тестировщиков программного обеспечения, дизайнеров.

Аналитики ресурса отмечают, что среди поисковиков сейчас наиболее популярны такие запросы: водитель, уборщица, медсестра, продавец, грузчик, тракторист, охранник, сварщик, бухгалтер, швея. Люди ищут работу в больших городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов. Также в Jooble фиксируют многие поисковые запросы в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

Общее количество поисковых запросов по Украине уменьшилось почти вдвое с января 2022 года — на 52,2%. В то же время запросы относительно удаленной работы уменьшились лишь на 4,5% с начала года. Это демонстрирует популярность и доступность удаленной работы и дальше, особенно во время войны.

У поисковиков самый большой запрос на такую удаленную работу: бухгалтер, оператор колл-центра, дизайнер, SMM-специалист, юрист, контент-менеджер, маркетолог, переводчик с английского языка, копирайтер, тестировщик программного обеспечения.

Напомним, среди работодателей почти 29% компаний после начала войны временно не работали или полностью остановили свою работу. При этом в конце марта 63,8% украинцев не работали, но активно занимались трудоустройством. Подробнее о ситуации на рынке труда в Украине можно узнать в нашем материале по этой ссылке.