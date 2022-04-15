Українці найчастіше шукають роботу водіїв, прибиральниць та медсестер у Києві, Одесі та Дніпрі, — дослідження Jooble

Найбільше вакансій на ринку праці у Львові та в Києві, а найактивніше шукають водіїв, прибиральниць та медсестер.

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Про це свідчять дані сайту пошуку роботи Jooble.

За їхніми даними, роботу пропонують найбільше у великих містах: Львові (більше 59 тисяч вакансій), Києві (7,5 тисячі), Запоріжжі (7,5 тисячі) та Дніпрі (1,9 тисячі). До лідерів за кількістю вакансій можна також віднести Івано-Франківськ (1,5 тисячі), Вінницю (1,4 тисячі), Житомир (більше тисячі вакансій), а також Луцьк, Кропивницький та Кривий Ріг (у кожному з них понад 800 вакансій).

Як і до війни, серед лідерів за розміром зарплати — розробники програмного забезпечення (від 8000 до 170000 грн/місяць). Якщо ж говорити про інші професії, то ситуація виглядає так: робітник-різноробочий (від 6500 до 30000 грн/місяць), копірайтер (від 8000 до 40000 грн/місяць), менеджер з продажу (від 7000 до 72300 грн/місяць), водій (від 6500 до 40000 грн/місяць).

Також активно шукають людей на позиції: оператора кол-центру (від 5000 до 30000 грн/місяць), консультанта (від 6500 до 18000 грн/місяць), кухаря (від 6500 до 20000 грн/місяць), тестувальника програмного забезпечення (від 80 до 70 000 грн/місяць), дизайнера (від 7000 до 120 000 грн/місяць). Для віддаленої роботи найбільше пропозицій для розробників програмного забезпечення, дистанційних менеджерів з продажу, операторів кол-центру, тестувальників програмного забезпечення, дизайнерів.

Аналітики ресурсу зазначають, що серед пошукачів зараз найбільш популярні такі запити: водій, прибиральниця, медсестра, продавець, вантажник, тракторист, охоронець, зварювальник, бухгалтер, швачка. Люди шукають роботу у великих містах: Київ, Одеса, Дніпро, Львів. Також у Jooble фіксують багато пошукових запитів у Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.

Загальна кількість пошукових запитів по Україні зменшилася майже вдвічі із січня 2022 року – на 52,2%. Натомість, запити щодо віддаленої роботи зменшилися лише на 4,5% з початку року. Це демонструє популярність та доступність віддаленої роботи і надалі, особливо під час війни.

У пошуковиків найбільший запит на таку віддалену роботу: бухгалтер, оператор кол-центру, дизайнер, SMM-спеціаліст, юрист, контент-менеджер, маркетолог, перекладач з англійської мови, копірайтер, тестувальник програмного забезпечення.

Нагадаємо, серед роботодавців майже 29% компаній після початку війни тимчасово не працювали чи повністю зупинили свою роботу. При цьому наприкінці березня 63,8% українців не працювали, але активно займалися працевлаштуванням. Докладніше про ситуацію на ринку праці в Україні можна дізнатися у нашому матеріалі за цим посиланням.