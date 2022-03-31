Немає часу шукати ідеального співробітника — robota.ua проаналізувала ринок праці

Під час війни кількість резюме шукачів роботи у багато разів більша за кількість вакансій. Про це свідчать результати дослідження, яке провів сайт із працевлаштування robota.ua, повідомляє кореспондент Delo.ua з онлайн-зустрічі "Ринок праці під час війни".

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"У березні 3-4 тисячі вакансії за місяць, а резюме — кілька мільйонів. Потрібно розуміти, що зараз дуже багато компаній закривають свої позиції. Ланцюжок прийняття рішень зменшився. Той, хто працює, йому потрібно працювати сьогодні. Немає часу шукати ідеального співробітника", — заявив директор з маркетингу robota.ua Ярослав Гуменюк.

Дослідження показало, що 63,8% українців зараз не працюють, але активно займаються працевлаштуванням.

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При цьому лише 7,1% українців одержують зарплату у повному обсязі, а 71,4% громадян залишилися взагалі без доходу.

Більшість із опитаних залишилося на території України, але з тих, хто виїхав, приблизно половина займається пошуками роботи у нинішній країні перебування, а 49,2% навіть не планують цього робити.

44,4% тих, хто виїхав, збираються повернутися в Україну після закінчення війни, 35,6% поки не готові відповісти на це питання, остаточно вирішили не повертатися 13,3%.

Нагадаємо, сайт з працевлаштування robota.ua також запустив бот у месенджері Telegram для полегшення пошуку вакансій в Україні та за кордоном.

А польський сайт Ukraincy Do Pracy закликає українців, які опинилися в цій країні, безкоштовно використовувати його для пошуку роботи. Основною його перевагою творці називають повну відсутність посередників: всі заявки працювати надходять безпосередньо до роботодавцям.

Фото: ua.depositphotos.com