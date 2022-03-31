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Бизнес
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Нет времени искать идеального сотрудника — robota.ua проанализировала рынок труда

поиск работы
Поиск работы.

Во время войны количество резюме соискателей работы во много раз больше числа вакансий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел сайт по трудоустройству robota.ua, сообщает корреспондент Delo.ua с онлайн-встречи "Рынок труда во время войны".

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"В марте — 3-4 тысячи вакансий за месяц, а резюме — несколько миллионов. Нужно понимать, что сейчас очень много компаний закрывают свои позиции. Цепочка принятия решений уменьшилась. Тот, кто работает, — ему нужно работать сегодня. Нет времени искать идеального сотрудника", — заявил директор по маркетингу robota.ua Ярослав Гуменюк.

Исследование показало, что 63,8% украинцев сейчас не работают, но активно занимаются трудоустройством.

Фото 2 — Нет времени искать идеального сотрудника — robota.ua проанализировала рынок труда
Инфографика

При этом всего 7,1% украинцев получают зарплату в полном объеме, а 71,4% граждан остались вообще без дохода.

Большинство из опрошенных осталось на территории Украины, но из тех, кто выехал, примерно половина занимается поисками работы в нынешней стране пребывания, а 49,2% даже не планируют это делать.

44,4% выехавших собираются вернуться в Украину после окончания войны, 35,6% пока не  готовы ответить на этот вопрос, окончательно решили не возвращаться 13,3%.

Напомним, сайт по трудоустройству robota.ua также запустил бот в мессенджере Telegram для облегчения поиска вакансий в Украине и за границей.

А польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы. Основным его преимуществом создатели называют полное отсутствие посредников: все заявки на работу поступают прямо к работодателям. 

Фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Сергей Горелов