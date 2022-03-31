Нет времени искать идеального сотрудника — robota.ua проанализировала рынок труда

Во время войны количество резюме соискателей работы во много раз больше числа вакансий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел сайт по трудоустройству robota.ua, сообщает корреспондент Delo.ua с онлайн-встречи "Рынок труда во время войны".

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"В марте — 3-4 тысячи вакансий за месяц, а резюме — несколько миллионов. Нужно понимать, что сейчас очень много компаний закрывают свои позиции. Цепочка принятия решений уменьшилась. Тот, кто работает, — ему нужно работать сегодня. Нет времени искать идеального сотрудника", — заявил директор по маркетингу robota.ua Ярослав Гуменюк.

Исследование показало, что 63,8% украинцев сейчас не работают, но активно занимаются трудоустройством.

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При этом всего 7,1% украинцев получают зарплату в полном объеме, а 71,4% граждан остались вообще без дохода.

Большинство из опрошенных осталось на территории Украины, но из тех, кто выехал, примерно половина занимается поисками работы в нынешней стране пребывания, а 49,2% даже не планируют это делать.

44,4% выехавших собираются вернуться в Украину после окончания войны, 35,6% пока не готовы ответить на этот вопрос, окончательно решили не возвращаться 13,3%.

Напомним, сайт по трудоустройству robota.ua также запустил бот в мессенджере Telegram для облегчения поиска вакансий в Украине и за границей.

А польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы. Основным его преимуществом создатели называют полное отсутствие посредников: все заявки на работу поступают прямо к работодателям.

Фото: ua.depositphotos.com