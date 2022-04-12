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Каким стал украинский рынок труда во время войны: время для нанимателей и гибкость сотрудников
Война России против Украины перевернула с ног на голову рынок труда — огромное количество украинцев осталось без работы, а примерно треть компаний закрылась. Однако постепенно страна приходит в себе от шока: бизнес в вопросе поиска сотрудников смещает фокус с одних позиций на другие, а число новых вакансий постепенно растет.
Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, что сегодня происходит с рынком труда в Украине, кого ищут активнее всего и какая ситуация с зарплатами.
Вакансии: оборванный цикл и хорошие новости
Согласно данным сайта Work.ua, среди работодателей почти 29% компаний после начала войны временно не работали или полностью остановили свою работу. Директор по маркетингу сервиса robota.ua Ярослав Гуменюк говорит, что в конце марта 63,8% украинцев не работали, но активно занимались трудоустройством.
При этом в первый месяц войны были серьезные проблемы с вакансиями. Цикл рынка труда выглядит следующим образом: в начале года количество вакансий сокращается, а потом постепенно растет. Эксперты говорят о двух "бумах" — июньском и сентябрьском. После второго пика спрос на новых сотрудников начинает снижаться до конца года, и рынок заходит на новый цикл.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Цифры Work.ua подтверждают эту тенденцию. Например, 30 сентября 2021 года у них на сайте было больше 119 тысяч вакансий. В начале 2022 года этот показатель сократился до 69,8 тысячи, а потом начался традиционный рост. Так, 23 февраля на Work.ua было больше 99 тысяч вакансий. Для сравнения — 24 февраля 2021-го их было всего 76,7 тысячи.
Украина заходила в традиционный цикл, но российская агрессия перебила тренд. Если с 16 по 22 февраля на сайте разметили почти 22 тысячи вакансий, то в первую неделю войны (23 февраля — 1 марта) их появилось всего 4,2 тысячи. Подробнее динамику появления новых вакансий во время войны можно увидеть на инфографике ниже:
В результате из-за войны общее количество вакансий уменьшилось в 25 раз по сравнению с довоенным временем и в 19 раз по сравнению с прошлым годом.
"Но есть отдельные категории вакансий, где спрос на рабочую силу снизился гораздо меньше, чем у других. По нашей статистике это: медицина и фармацевтика; сельское хозяйство и агробизнес; IT-отрасль. При этом одна из особенной рынка труда сейчас — появление вакансий волонтеров. Ищут волонтеров-поваров, уборщиков, операторов координационных центров и даже специалистов по работе с персоналом", — говорят в Work.ua.
Гуменюк в свою очередь говорит, что в их базе до войны было около 100 тысяч вакансий, а к концу первого месяца актуальных осталось всего 10-11 тысяч. Больше всего вакансий во Львове — около 29% от того, что было до войны. Хуже всего обстоят дела в Харькове и Киеве — 8% и 11% соответственно.
"Но это не только сами города, но и макрорегионы. Почему такая ситуация во Львове? Многие поехали на запад страны, работают дистанционно, кто-то производство туда перенес. Но мы видим сейчас увеличение спроса на вакансии. Если пару недель назад мы получали 700 новых вакансий, то на прошлой неделе получили около 1,5 тысячи вакансий. Поэтому можно сказать, что бизнес перестраивается", — говорит он.
Позитивную тенденцию отмечает и сооснователь Work.ua Артур Михно. По его словам, восстановление продолжается и сейчас открылись "невероятные возможности для тех, кто нанимает". Хотя он признает: рынок, к сожалению, до сих пор в глубоком кризисе, и если говорить об актуальных вакансиях, то их в 8 раз меньше, чем до войны.
Эксперты площадки OLX в свою очередь обращают внимание, что в рабочем сегменте сместили фокус внимания, например, в вопросе найма работников сферы торговли: количество вакансий для продавцов снизилось с 10 тысяч до 6,3 тысячи. Сократилось число вакансий и поваров, а предложения для официантов вообще исчезли из самых популярных. При этом сохраняется относительно стабильный спрос на грузчиков, охранников, курьеров, нянь и швей.
"Чаще всего в течение марта на "OLX Работа" искали водителей — 9,5 тысячи вакансий. Отметим, что в марте правительство разрешило водителям категории В управлять грузовиками, что значительно расширило аудиторию претендентов на такую работу. Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых сейчас нуждаются более тысячи работодателей", — говорят в компании.
Зарплаты: неизменные в резюме против упавших в вакансиях
Сокращение производства в Украине и снижение спроса со стороны потребителей ударили по возможности компаний платить высокую зарплату. Поэтому в марте зарплаты на рынке рабочих профессий несколько просели. Хотя есть те, у кого они немного выросли — курьеры. Подробнее с цифрами от "OLX Работа" можно ознакомиться ниже на инфографике:
По данным Work.ua, средние зарплаты в резюме практически не изменились с началом войны. Так, в начале 2022 года еженедельный показатель держался в интервале между 15174 грн (22 февраля) и 15870 грн (1 марта). На 29 марта желаемая зарплата, которую соискатели указывали в резюме, составляла 15567 грн. Противоположная ситуация с цифрами в вакансиях: с начала года по конец февраля они колебалась в районе 14052-14 568 грн, а к концу марта упали на 11%.
Ярослав Гуменюк отмечает, что при этом у них уменьшилось и количество резюме. Если сравнивать с довоенным временем, то сегодня их количество составляет 27%. Он добавляет, что из-за войны поменялась и сама суть рынка труда.
"До войны мы говорили, что это рынок соискателя. Многие думали, как искать людей и как их мотивировать идти в свои компании. Сейчас это, безусловно, рынок работодателя в большинстве сфер", — объясняет он.
Цифры Work.ua подтверждают такой вывод. На 29 марта у них было больше 3,5 млн резюме. Однако руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина отмечает: работа есть, но ее получат только самые гибкие и готовые к изменения претенденты. Эти качества, а также открытость и желание менять специальности, помогут быстро решить вопрос поиска работы.