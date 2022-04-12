Каким стал украинский рынок труда во время войны: время для нанимателей и гибкость сотрудников

Война России против Украины перевернула с ног на голову рынок труда — огромное количество украинцев осталось без работы, а примерно треть компаний закрылась. Однако постепенно страна приходит в себе от шока: бизнес в вопросе поиска сотрудников смещает фокус с одних позиций на другие, а число новых вакансий постепенно растет.

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Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, что сегодня происходит с рынком труда в Украине, кого ищут активнее всего и какая ситуация с зарплатами.

Вакансии: оборванный цикл и хорошие новости

Согласно данным сайта Work.ua, среди работодателей почти 29% компаний после начала войны временно не работали или полностью остановили свою работу. Директор по маркетингу сервиса robota.ua Ярослав Гуменюк говорит, что в конце марта 63,8% украинцев не работали , но активно занимались трудоустройством.

При этом в первый месяц войны были серьезные проблемы с вакансиями. Цикл рынка труда выглядит следующим образом: в начале года количество вакансий сокращается, а потом постепенно растет. Эксперты говорят о двух "бумах" — июньском и сентябрьском. После второго пика спрос на новых сотрудников начинает снижаться до конца года, и рынок заходит на новый цикл.

Цифры Work.ua подтверждают эту тенденцию. Например, 30 сентября 2021 года у них на сайте было больше 119 тысяч вакансий. В начале 2022 года этот показатель сократился до 69,8 тысячи , а потом начался традиционный рост. Так, 23 февраля на Work.ua было больше 99 тысяч вакансий . Для сравнения — 24 февраля 2021-го их было всего 76,7 тысячи.

Украина заходила в традиционный цикл, но российская агрессия перебила тренд. Если с 16 по 22 февраля на сайте разметили почти 22 тысячи вакансий, то в первую неделю войны (23 февраля — 1 марта) их появилось всего 4,2 тысячи . Подробнее динамику появления новых вакансий во время войны можно увидеть на инфографике ниже:

В результате из-за войны общее количество вакансий уменьшилось в 25 раз по сравнению с довоенным временем и в 19 раз по сравнению с прошлым годом.

"Но есть отдельные категории вакансий, где спрос на рабочую силу снизился гораздо меньше, чем у других. По нашей статистике это: медицина и фармацевтика; сельское хозяйство и агробизнес; IT-отрасль . При этом одна из особенной рынка труда сейчас — появление вакансий волонтеров. Ищут волонтеров-поваров, уборщиков, операторов координационных центров и даже специалистов по работе с персоналом", — говорят в Work.ua.

Гуменюк в свою очередь говорит, что в их базе до войны было около 100 тысяч вакансий, а к концу первого месяца актуальных осталось всего 10-11 тысяч . Больше всего вакансий во Львове — около 29% от того, что было до войны. Хуже всего обстоят дела в Харькове и Киеве — 8% и 11% соответственно.

"Но это не только сами города, но и макрорегионы. Почему такая ситуация во Львове? Многие поехали на запад страны, работают дистанционно, кто-то производство туда перенес. Но мы видим сейчас увеличение спроса на вакансии. Если пару недель назад мы получали 700 новых вакансий , то на прошлой неделе получили около 1,5 тысячи вакансий. Поэтому можно сказать, что бизнес перестраивается", — говорит он.

Позитивную тенденцию отмечает и сооснователь Work.ua Артур Михно. По его словам, восстановление продолжается и сейчас открылись "невероятные возможности для тех, кто нанимает" . Хотя он признает: рынок, к сожалению, до сих пор в глубоком кризисе, и если говорить об актуальных вакансиях, то их в 8 раз меньше , чем до войны.

Эксперты площадки OLX в свою очередь обращают внимание, что в рабочем сегменте сместили фокус внимания, например, в вопросе найма работников сферы торговли: количество вакансий для продавцов снизилось с 10 тысяч до 6,3 тысячи. Сократилось число вакансий и поваров, а предложения для официантов вообще исчезли из самых популярных. При этом сохраняется относительно стабильный спрос на грузчиков, охранников, курьеров, нянь и швей.

"Чаще всего в течение марта на "OLX Работа" искали водителей — 9,5 тысячи вакансий . Отметим, что в марте правительство разрешило водителям категории В управлять грузовиками, что значительно расширило аудиторию претендентов на такую работу. Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых сейчас нуждаются более тысячи работодателей", — говорят в компании.

Зарплаты: неизменные в резюме против упавших в вакансиях

Сокращение производства в Украине и снижение спроса со стороны потребителей ударили по возможности компаний платить высокую зарплату. Поэтому в марте зарплаты на рынке рабочих профессий несколько просели. Хотя есть те, у кого они немного выросли — курьеры. Подробнее с цифрами от "OLX Работа" можно ознакомиться ниже на инфографике:

По данным Work.ua, средние зарплаты в резюме практически не изменились с началом войны. Так, в начале 2022 года еженедельный показатель держался в интервале между 15174 грн (22 февраля) и 15870 грн (1 марта) . На 29 марта желаемая зарплата, которую соискатели указывали в резюме, составляла 15567 грн . Противоположная ситуация с цифрами в вакансиях: с начала года по конец февраля они колебалась в районе 14052-14 568 грн , а к концу марта упали на 11%.

Ярослав Гуменюк отмечает, что при этом у них уменьшилось и количество резюме. Если сравнивать с довоенным временем, то сегодня их количество составляет 27% . Он добавляет, что из-за войны поменялась и сама суть рынка труда.

"До войны мы говорили, что это рынок соискателя. Многие думали, как искать людей и как их мотивировать идти в свои компании. Сейчас это, безусловно, рынок работодателя в большинстве сфер ", — объясняет он.

Цифры Work.ua подтверждают такой вывод. На 29 марта у них было больше 3,5 млн резюме. Однако руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина отмечает: работа есть, но ее получат только самые гибкие и готовые к изменения претенденты. Эти качества, а также открытость и желание менять специальности, помогут быстро решить вопрос поиска работы.