Яким став український ринок праці під час війни: час для наймачів та гнучкість працівників

Війна Росії проти України перевернула з ніг на голову ринок праці — величезна кількість українців залишилася без роботи, а приблизно третина компаній закрилася. Проте поступово країна приходить до тями: бізнес у питанні пошуку співробітників зміщує фокус з одних позицій на інші, а кількість нових вакансій поступово зростає.

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Кореспондент Delo.ua Ілля Требор розібрався, що сьогодні відбувається з ринком праці в Україні, кого шукають найактивніше та яка ситуація із зарплатами.

Вакансії: обірваний цикл та гарні новини

За даними сайту Work.ua, серед роботодавців майже 29% компаній після початку війни тимчасово не працювали чи повністю зупинили свою роботу. Директор з маркетингу сервісу robota.ua Ярослав Гуменюк каже, що наприкінці березня 63,8% українців не працювало , але активно займалося працевлаштуванням.

При цьому першого місяця війни були серйозні проблеми з вакансіями. Цикл ринку праці виглядає так: на початку року кількість вакансій скорочується, а потім поступово зростає. Експерти говорять про два "буми" — червневий та вересневий. Після другого піку попит на нових співробітників починає знижуватися до кінця року, і ринок заходить на новий цикл.

Цифри Work.ua підтверджують цю тенденцію. Наприклад, 30 вересня 2021 року у них на сайті було більше 119 тисяч вакансій. На початку 2022 року цей показник скоротився до 69,8 тисячі , а потім почалося традиційне зростання. Так, 23 лютого на Work.ua було більше 99 тисяч вакансій . Для порівняння — 24 лютого 2021-го їх було лише 76,7 тисячі.

Україна заходила у традиційний цикл, але російська агресія перебила тренд. Якщо з 16 по 22 лютого на сайті розмістили майже 22 тисячі вакансій, то в перший тиждень війни (23 лютого - 1 березня) їх з'явилося всього 4,2 тисячі . Докладніше динаміку появи нових вакансій під час війни можна побачити на інфографіці нижче:

В результаті через війну загальна кількість вакансій зменшилася у 25 разів порівняно з довоєнним часом та у 19 разів порівняно з минулим роком.

"Але є окремі категорії вакансій, у яких попит на робочу силу знизився набагато менше, ніж в інших. За нашою статистикою це: медицина та фармацевтика; сільське господарство та агробізнес; IT- галузь . При цьому одна з особливостей ринку праці зараз — поява вакансій волонтерів. Шукають волонтерів-кухарів, прибиральників, операторів координаційних центрів і навіть спеціалістів із роботи з персоналом", — кажуть у Work.ua.

Гуменюк у свою чергу каже, що у їхній базі до війни було близько 100 тисяч вакансій, а до кінця першого місяця війни актуальних залишилося всього 10-11 тисяч . Найбільше вакансій у Львові — близько 29% від того, що було до війни. Найгірше справи у Харкові та Києві — 8% та 11% відповідно.

"Але це не лише самі міста, а й макрорегіони. Чому така ситуація у Львові? Багато хто поїхав на захід країни, працює дистанційно, хтось виробництво туди переніс. Але ми зараз бачимо збільшення попиту на вакансії. Якщо пару тижнів тому ми отримували 700 нових вакансій , то минулого тижня отримали близько 1,5 тисячі вакансій. Тому можна сказати, що бізнес перебудовується", – каже він.

Позитивну тенденцію бачить і співзасновник Work.ua Артур Міхно. За його словами, відновлення продовжується і зараз відкрилися "неймовірні можливості для тих, хто наймає" . Хоча він визнає: ринок, на жаль, досі у глибокій кризі, і якщо говорити про актуальні вакансії, то їх у 8 разів менше, ніж до війни.

Експерти майданчика OLX у свою чергу звертають увагу, що в робочому сегменті змістили фокус уваги, наприклад, у питанні наймання працівників сфери торгівлі: кількість вакансій для продавців знизилася з 10 тисяч до 6,3 тисячі. Скоротилося число вакансій та кухарів, а пропозиції для офіціантів взагалі зникли з найпопулярніших. При цьому зберігається відносно стабільний попит на вантажників, охоронців, кур'єрів, нянь та швачок.

"Чаще всього протягом березня на OLX.ua шукали водіїв — 9,5 тисячі вакансій . Зазначимо, що у березні уряд дозволив водіям категорії В керувати вантажівками, що значно розширило аудиторію претендентів на таку роботу. Також до списку популярних фахівців додалися будівельники, яких зараз потребують понад тисячу роботодавців", — кажуть у компанії.

Зарплати: незмінні у резюме проти просілих у вакансіях

Скорочення виробництва в Україні та зниження попиту з боку споживачів вдарили по здатності компаній платити високу зарплату. Тож у березні зарплати на ринку робітничих професій дещо просіли. Хоча є ті, у кого вони трохи виросли — це кур'єри. Детальніше з цифрами від "OLX Робота" можна ознайомитись нижче на інфографіці:

За даними Work.ua, середні зарплати в резюме практично не змінилися з початком війни. Так, на початку 2022 року щотижневий показник тримався в інтервалі між 15174 грн (22 лютого) і 15870 грн (1 березня) . На 29 березня бажана зарплата, яку претенденти вказували в резюме, — 15567 грн . Протилежна ситуація з цифрами у вакансіях: з початку року до кінця лютого вони коливалися в районі 14052-14 568 грн , а до кінця березня впали на 11%.

Ярослав Гуменюк зазначає, що при цьому у них зменшилась кількість резюме. Якщо порівнювати з довоєнним часом, то сьогодні їхня кількість становить 27% . Він додає, що через війну змінилася і суть ринку праці.

"До війни ми говорили, що це ринок претендента. Багато хто думав, як шукати людей і як їх мотивувати йти у свої компанії. Зараз це, безумовно, ринок роботодавця у більшості сфер" , – пояснює він.

Цифри Work.ua підтверджують такий висновок. На 29 березня вони мали більше 3,5 млн резюме. Проте керівник напряму "OLX Робота" Марія Абдулліна зазначає:робота є, але її отримають лише гнучкі та готові до зміни претенденти. Ці якості, а також відкритість та бажання змінювати спеціальності, допоможуть швидко вирішити питання пошуку роботи.