Медики, касири та водії на вагу золота. Що відбувається на ринку праці Україні та для кого є робота

Українці усвідомлювали ризики військової загрози з боку РФ, але більшість не допускала думки про реальність найгіршого сценарію, що розпочався 24 лютого. Після нападу РФ на Україну бізнес на якийсь час завмер разом із ринком праці, який через два тижні бойових дій починає адаптуватися до нових умов для збереження діяльності. Delo.ua розповідає, яка ситуація з ринком праці і які фахівці потрібні в даний час.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, яка проводила опитування 28 лютого серед бізнесу, 17% компаній працюють у повному обсязі, 16% обмежили географію своєї діяльності, а 19% були змушені закрити частину офісів, торгових точок та відділень. Інші 29% компаній поки що не працюють, а 27% призупинили, хоча будуть відновлювати свою діяльність. Про наміри закрити бізнес повідомив лише 1% опитаних компаній.

При цьому 63% компаній продовжують виплачувати заробітну плату співробітникам у повному обсязі, з них 45% роблять це з додатковими чи авансовими виплатами. Лише 3% були змушені скоротити виплати, а 1% відправили працівників у неоплачувану відпустку, не виплачували гроші чи змушені звільняти персонал.

Таким чином, через напад російських військ на Україну діяльність бізнесу за два тижні війни пережила кілька еволюційних етапів, які безпосередньо вплинули на ринок праці. Якщо у перші дні у всіх був шок та паніка, особливо у Києві та містах, які першими відчули наступ окупантів, то зараз роботодавці та претенденти почали адаптуватися до ситуації хоч і повільно, але впевнено.

Як бізнес підтримує співробітників

Згідно з опитуванням grc.ua, до початку війни компанії релокували весь колектив або частину персоналу в безпечні регіони або інші країни. В основному це були компанії ІТ-сектору.

Пройшовши перший шок, компанії почали налагоджувати зв'язок із співробітниками та підтримувати їх. Тренд турботи про співробітників, який був актуальним в останні кілька років, набув під час війни зовсім іншого значення та наповнення. Зараз ця турбота життєво потрібна, і багато компаній це розуміють. Руслана Березовська Керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua

Серед дій, вжитих українськими компаніями у перший тиждень війни, були налагодження постійної комунікації зі співробітниками, психологічна допомога, дотримання соціальних гарантій, виплата зарплати та авансових платежів.

Також під час опитування членських компаній ЄВА відзначено, що для підтримки своїх співробітників 68% виплатили заробітну плату за місяць або наперед, 29% компенсували витрати команді на релокацію, а 23% орендували житло у Західній Україні або за кордоном, 1% запровадили страхування тих, хто продовжує працювати.

Ще одним методом підтримки співробітників, за даними аналітичного центру grc.ua, є створення окремих чатів для співробітників, у яких відбувається вертикальна та горизонтальна комунікація. Таким чином керівники компаній підтримують співробітників та надають оперативну інформацію про діяльність компаній. У чатах збирається інформація про місцезнаходження співробітників, чи потребують вони допомоги, релокації, а також відбувається спілкування та підтримка між колегами, що важливо у наш час.

Для кого в Україні зараз є робота

Ще одним етапом адаптації бізнесу в нинішніх умовах стало збереження роботи критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу, агропромислового комплексу та інших підприємств, що допоможе вистояти у боротьбі та не дасть економіці країни зазнати катастрофічних наслідків.

Однак військові дії внесли свої корективи до кон'юнктури та структури ринку праці. Релокейт людей у західні регіони та за кордон викликав дефіцит персоналу у життєво необхідних сферах ринку. Наприклад, продуктовий ритейл у місцях ведення бойових дій зіштовхнувся з проблемами у пошуку персоналу.

Відчувається гостра нестача продавців та касирів, пекарів, водіїв. Специфікою стало те, що працівники повинні жити в безпосередній близькості до магазину, де вони можуть працювати, щоб не наражатися на небезпеку при пересуванні через все місто від місця проживання до місця роботи.

На потребу ринку за умов війни відреагували кадрові портали. Наприклад, grc.ua підтримує волонтерів, бізнес, органи місцевого самоврядування та надає можливість безкоштовно шукати персонал. На волонтерських умовах найчастіше шукають водіїв, трактористів, механіків, слюсарів, волонтерів-помічників для "Укрзалізниці", волонтерів для доставки продуктів та палива.

Загострився попит на медичних працівників і фармацевтів, які були одними з найбільш популярних фахівців і до початку війни.

Про брак таких кадрів повідомили в компанії з пошуку співробітників robota.ua. За словами представника платформи, зараз вкрай необхідні медичні працівники, фармацевти, водії різних категорій, продавці, заправники на АЗС. Також потрібні волонтери, які безкоштовно готові працювати заради перемоги нашої країни.

У robota.ua розповіли Delo.ua, що розміщення вакансій на сайті зараз безкоштовне, тому якщо роботодавець має особистий кабінет на сайті, то він може розмістити вакансію самостійно . А ті роботодавці, які не мають особистого кабінету, за допомогою спеціальної форми також безкоштовно можуть розмістити вакансію.

"Якщо ж у вас є термінова потреба в людях (волонтери, водії, "бармени" для приготування коктейлів Молотова), але немає можливості опублікувати вакансію — заповнюйте форму, ми оперативно розмістимо її з пріоритетом у видачі. Ця форма створена саме для оголошень про роботу, спрямованої на підтримку армії та перемогу у війні", — розповіли в компанії.

В яких містах та регіонах шукають співробітників

Станом на 10 березня на сайті robota.ua розміщено майже 45 тисяч вакансій близько 10 тисяч компаній з усіх регіонів. Проте варто зазначити, що у містах, де відбуваються бої, вакансій значно менше.

Також в аналітичному центрі grc.ua розповіли, що зараз на сайтах пошуку роботи часто зустрічаються пролонговані оголошення з вакансіями, але за фактом вони неактуальні. У результаті, виходячи з аналізу фахівців grc.ua, на сьогоднішній день ринок праці практично завмер.

Якщо аналізувати базу даних актуальних вакансій та резюме, то можна побачити критичне зниження кількості резюме та повну відсутність нових вакансій. Руслана Березовська Керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua

Так, порівняно з січнем 2022 року загальна кількість фахівців, які зараз перебувають в активному пошуку роботи в Україні, знизилася в 16 разів. Найбільше зменшення відбулося у Київській області та Києві, Дніпропетровській області, Сумській, Запорізькій та Харківській областях. Причини, на жаль, очевидні, тому що для українців зараз у пріоритеті власна безпека та безпека сімей.

Ті, хто залишився на місцях, а також ті, хто переїхав до інших регіонів країни, лише починають шукати нову роботу. При цьому пошук проводиться часто не за фахом, а відповідно до пропозицій роботи на місцях.

Щодо нових пропозицій роботи з боку роботодавця, їх кількість з початку війни впала до критично низького рівня. Нових вакансій у десятки разів менше, ніж було до початку війни. Найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (22%), Дніпрі та області (12%), Львові та області (9%). Є пропозиції в ІТ-сфері, продуктовому ритейлі, логістиці, медичній сфері та фармацевтиці.

Фахівці агрегатора оголошень з вакансіями Jooble розповіли Delo.ua, що зараз люди набагато менше шукають роботу, а роботодавці гірше переглядають відгуки на вакансії. В основному зараз багато вакансій від роботодавців на важливих соціальних підприємствах, пов'язаних із ритейлом та логістикою.

Бізнес почав адаптуватися до війни

Бізнес за умов воєнного стану оптимізує свою діяльність. Наприклад, у банківській сфері частина службовців працює віддалено, частина працівників фронт-офісів на своїх робочих місцях, частина у відпустках.

Позитивним моментом є те, що бізнес починає прислухатися до закликів держави та відновлює свою роботу. Ті підприємства та компанії, які можуть передислокуватися в інші регіони, за допомогою держави та самостійно починають здійснювати переведення бізнес-процесів та співробітників у безпечніші регіони України.

Втім, 8 березня із цього приводу зробив заяву голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він повідомив, що Кабінет міністрів почав приймати заявки щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України та готовий надати бізнесу умови для роботи на новому місці.

За словами нардепа, підприємствам будуть створені умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.