Український бізнес попередили про ризики співпраці з російськими та білоруськими компаніями

Компанія YouControl, що розробляє сервіси на основі відкритих даних, попереджає український бізнес про небезпеку співпраці з контрагентами у Росії та Білорусі.

"Співпраця з контрагентами РФ та Білорусі ризикована через фінансові, операційні та репутаційні втрати. Це пов’язано із застосуванням українських та міжнародних санкцій з боку США, ЄС, Великобританії, Канади та інших країн", — зазначається в її повідомленні.

Ці санкції передбачають серйозні обмеження для тих, на кого вони накладені: заморожування активів; обмеження фінансово-господарських операцій; заборона зовнішньоекономічної діяльності, транзиту та перевезень; анулювання ліцензій та дозволів; заборона на в'їзд; припинення культурних, наукових та інших обмінів.

При цьому механізм санкцій розроблений таким чином, що заборони та обмеження автоматично застосовуються і до тих, хто співпрацює з підсанкційними компаніями. Таким чином, і самі російські та білоруські компанії, і всі пов'язані з ними стають "токсичними".

"У більшості випадків партнери, постачальники, клієнти компанії, що потрапила під санкції, позбавляються можливості проводити з нею будь-які операції. Банки, які здійснюють фінансові операції, за допомогою сучасних аналітичних систем ефективно ідентифікують такі ризики і блокують або навіть заморожують фінансові активи. Це тягне за собою неминучу дестабілізацію такого ризикованого бізнесу", — зазначають у YouControl.

Крім того, співпрацю з будь-яким бізнесом із цих країн можна розглядати як непряму підтримку збройної агресії проти України, оскільки військові витрати фінансуються за рахунок податків.

"На таку співпрацю звертають увагу правоохоронні та контрольні органи. Це спричинить додаткові детальні перевірки бізнесу", — попереджають у IT-компанії.

А оскільки завдяки відкритим джерелам даних та ЗМІ факти такої співпраці стають публічними, на тлі загального засудження війни в Україні це просто зіпсує імідж компаній, які співпрацюють із бізнесом країн-агресорів.

У результаті, пояснюють в YouControl, люди по всьому світу засуджують війну, тому їхня мотивація працювати в таких компаніях значно знижується, а ефективність бізнесу стає низькою.

"Все зводиться до того, що компанії, які хочуть працювати і розвиватися, повинні відмовитися від будь-якої співпраці з підприємствами Росії та Білорусі, їхніми бенефіціарами та партнерами. Саме зараз. Ігнорування ситуації та продовження ділової взаємодії з окупантами сьогодні прирівнюється до співучасті у злочині!" — наголошується в повідомленні.

Зазначимо при цьому, що сама YouControl надаватиме безкоштовний доступ до своєї системи представникам територіальної оборони та волонтерам, щоб ті могли швидше знаходити підприємства, що працюють із харчуванням, засобами гігієни та медикаментами.