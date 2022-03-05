Росія в ізоляції: Adobe та IBM пішли з російського ринку

Світові компанії продовжують розривати бізнес-відносини із Росією. Список компаній, що пішли з російського ринку, поповнили Adobe Inc. та IBM

Американська компанія – розробник програмного забезпечення Adobe Inc. оголосила, що припиняє нові продажі продуктів і послуг у Росії через війну в Україні, розв'язану РФ. Також Adobe обмежить доступ російських ЗМІ до продуктової лінійки Creative Cloud.

« Протягом останніх днів ми, як і раніше, є свідками неспровокованих, насильницьких нападів на Україну та трагічної загибелі ні в чому не винних людей », - написав у своєму блозі на сайті компанії Шантану Нарайен, генеральний директор Adobe Inc.

Компанія вважає, що несе відповідальність за те, щоб її продукти та послуги не використовувалися на підтримку цієї незаконної війни. Шантану Нарайен зазначив, що «компанія дотримується урядових санкцій, запроваджених США, Європою та Великобританією».

IBM оголосила про повний звільнення з російського ринку. Компанія припиняє продаж технологій у Росію та відмовляється від бізнесу з російськими військовими організаціями.

IBM stands with Ukraine. Read the statement from IBM CEO Arvind Krishna: https://t.co/z49ksERAYX pic.twitter.com/CDYpZm87OS — IBM (@IBM) March 4, 2022

Цього тижня Coursera та PayPal призупинили роботу в Росії. Мазазини Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius тимчасово закрилися.

Puma також припинила постачання в Росію та призупинила роботу місцевих магазинів.

Раніше найбільші автомобільні компанії Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce та інші відмовилися від постачання автомобілів до Росії.

Стівен Кінг повідомив, що не укладатиме нових контрактів із російськими виданнями.