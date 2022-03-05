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Россия в изоляции: Adobe и IBM ушли с российского рынка
Мировые компании продолжают разрывать бизнес-отношения с Россией. Список компаний, ушедших с российского рынка пополнили Adobe Inc. и IBM
Американская компания — разработчик программного обеспечения Adobe Inc. объявила, что прекращаетновые продажи продуктов и услуг в России из-за войны в Украине, развязанной РФ. Также Adobe ограничит доступ российских СМИ к продуктовой линейке Creative Cloud.
«В течение последних дней мы по-прежнему являемся свидетелями неспровоцированных, насильственных нападений на Украину и трагической гибели ни в чем не повинных людей», - написал в своем блоге на сайте компании Шантану Нарайен, генеральный директор Adobe Inc.
Компания сичтает, что несет ответственность за то, чтобы ее продукты и услуги не использовались в поддержку этой незаконной войны. Шантану Нарайен отметил , что «компания соблюдает правительственные санкции, введенные США, Европой и Великобританией».Подписывайтесь на наш Telegram канал
IBM объявила о полном уходе с российского рынка. Компания прекращает продажу технологий в Россию и отказывается от бизнеса с российскими военными организациями.
На этой неделе Coursera и PayPal приостановили работу в России. Мазазины Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius временно закрылись.
Puma также прекратила поставки в Россию и приостановила работу местных магазинов.
Ранее крупнейшие автомобильные компании Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce и другие отказались от поставок автомобилей в Россию.
Стивен Кинг сообщил, что не будет заключать новых контрактов с российскими изданиями.