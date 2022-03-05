Россия в изоляции: Adobe и IBM ушли с российского рынка

Мировые компании продолжают разрывать бизнес-отношения с Россией. Список компаний, ушедших с российского рынка пополнили Adobe Inc. и IBM

Американская компания — разработчик программного обеспечения Adobe Inc. объявила, что прекращаетновые продажи продуктов и услуг в России из-за войны в Украине, развязанной РФ. Также Adobe ограничит доступ российских СМИ к продуктовой линейке Creative Cloud.

«В течение последних дней мы по-прежнему являемся свидетелями неспровоцированных, насильственных нападений на Украину и трагической гибели ни в чем не повинных людей», - написал в своем блоге на сайте компании Шантану Нарайен, генеральный директор Adobe Inc.

Компания сичтает, что несет ответственность за то, чтобы ее продукты и услуги не использовались в поддержку этой незаконной войны. Шантану Нарайен отметил , что «компания соблюдает правительственные санкции, введенные США, Европой и Великобританией».

IBM объявила о полном уходе с российского рынка. Компания прекращает продажу технологий в Россию и отказывается от бизнеса с российскими военными организациями.

IBM stands with Ukraine. Read the statement from IBM CEO Arvind Krishna: https://t.co/z49ksERAYX pic.twitter.com/CDYpZm87OS — IBM (@IBM) March 4, 2022

На этой неделе Coursera и PayPal приостановили работу в России. Мазазины Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius временно закрылись.

Puma также прекратила поставки в Россию и приостановила работу местных магазинов.

Ранее крупнейшие автомобильные компании Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce и другие отказались от поставок автомобилей в Россию.

Стивен Кинг сообщил, что не будет заключать новых контрактов с российскими изданиями.