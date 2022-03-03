YouControl предоставляет бесплатные доступы ТРО и волонтерам

Многие предприниматели хотят и могут помочь, но не знают потребностей или не знают, с кем контактировать и куда подвозить помощь. Чтобы волонтеры и бизнес быстро находили друг друга, YouControl решил предоставлять бесплатные доступы к системе.

Таким образом, представители территориальной обороны и волонтеры смогут искать предприятия, работающие с питанием, средствами гигиены, медикаментами и т.д.

За доступом нужно писать:

• Почта – mikhail.horobtsov@youcontrol.com.ua

• Facebook – facebook.com/mikhail.horobtsov

• Telegram – @mhorobtsov

Видеоинструкция по поиску поставщика здесь.

Также компания призывает весь бизнес, работающий в Украине, постоянно и настойчиво информировать международных партнеров о войне в Украине! Чтобы друзья, партнеры, клиенты со всего мира получали правдивые данные о ходе дел в стране. О том, как Россия захватнически вторглась на территорию суверенного государства, Путин и его сторонники продолжают пренебрегать всеми возможными международными законами, нормами и правами. О том, как мужественно защищает наш народ украинская армия!

Международное бизнес-сообщество должно оперативно принять решение о полном отказе от сотрудничества с партнерами из России. Ведь любое сотрудничество с РФ – это однозначные риски и безвозвратные последствия: репутационные, финансовые, операционные, технические и правовые. Игнорирование ситуации и продолжение бизнес-взаимодействия с оккупантами сегодня приравнивается к соучастию в преступлениях России.

“Неважно, кто вы – ФЛП, представитель крупного бизнеса или коммунального учреждения. Важно, что каждый из нас способен влиять и изменять. Остановим Путина вместе! Победа близко!” – говорится в сообщении YouControl.