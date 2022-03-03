YouControl надає безоплатні доступи ТРО та волонтерам

Багато підприємців хочуть і можуть допомогти, але не знають потреб, або не знають, з ким контактувати й куди підвозити допомогу. Щоб волонтерам і бізнесу швидко знаходили один одного, YouControl вирішив надавати безоплатні доступи до системи.

Таким чином представники територіальної оборони та волонтери зможуть шукати підприємства, які працюють з харчуванням, засобами гігієни, медикаментами тощо.

За доступом, варто писати

• Пошта – mikhail.horobtsov@youcontrol.com.ua

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Також компанія закликає увесь бізнес, який працює в Україні – постійно та наполегливо інформувати міжнародних партнерів про війну в Україні! Аби друзі, партнери, клієнти з усього світу отримували правдиві дані про перебіг справ в країні. Про те, як Росія загарбницьки вторглася на територію суверенної держави, як Путін та його прибічники продовжують нехтувати всіма можливими міжнародними законами, нормами та правами. Про те, як мужньо захищає наш народ українська армія!

Міжнародна бізнес-спільнота має оперативно ухвалити рішення щодо повної відмови від співпраці з партнерами з Росії. Адже будь-яка співпраця з РФ — це однозначні ризики і безповоротні наслідки: репутаційні, фінансові, операційні, технічні та правові. Ігнорування ситуації та продовження бізнес-взаємодії з окупантами сьогодні прирівнюється до співучасті в злочинах Росії.

“Неважливо хто ви – ФОП, представник великого бізнесу чи комунального закладу. Важливо, що кожен з нас здатен впливати та змінювати. Зупинимо Путіна разом! Перемога близько!” — йдеться у повідомленні YouControl.