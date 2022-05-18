В "Дію" повернулася послуга для ВПО: українці знову можуть оформити довідку та виплати онлайн

У мобільний застосунок "Дія" повернулася послуга для внутрішньо переміщених осіб. Українці знову можуть оформити довідку ВПО та соціальні виплати онлайн для себе та своїх дітей.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наша команда завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку для себе та своїх дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.

Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка. Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу від ООН через ПриватБанк. Сума допомоги ВПО в Україні становить 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.