Підприємці зможуть подати заявку на отримання гранту на порталі “Дія”. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На порталі "Дія" запустили гранти для підтримки бізнесу під час війни. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній. Їхня підтримка під час війни – одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони складають фундамент економіки країни. Грант – 125 тисяч гривень (€4000) Заявку можна подати з сьогоднішнього дня на порталі "Дія", - зазначив Федоров.

Хто може подати заявку на грант:

- бізнес, розташований у області, де ведуться чи велися бойові дії;

- бізнес, який виїхав із цих областей і тимчасово розгорнувся у безпечному місті;

- бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але продовжує працювати і може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які виробляють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ.

Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Детальну інформацію можна дізнатись за посиланням.

Зазначимо, на порталі "Дія" почала діяти нова послуга для ФОП. Тепер підприємці можуть онлайн вносити зміни у прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП.

Також на порталі “Дія” з'явилася нова послуга – підприємці одержують 6500 грн за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Компенсацію можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця.