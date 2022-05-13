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На портале "Дія" запустили гранты для поддержки бизнеса во время войны
Предприниматели смогут подать заявку на получения гранта на портале "Дія". Грантовый фонд рассчитан на поддержку 300 компаний микро- и малых компаний.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"На портале "Дія" запустили гранты для поддержки бизнеса во время войны. Грантовый фонд рассчитан на поддержку 300 компаний микро- и малых компаний. Их поддержка во время войны – одна из важнейших задач государства, поскольку они составляют фундамент экономики страны. Грант – 125 тысяч гривен (€4000). Заявку можно подать с сегодняшнего дня на портале "Дія"", - отметил Федоров.
Кто может подать заявку на грант:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;
- бизнес, выехавший из этих областей и временно развернувшийся в более безопасном городе;
- бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но продолжает работать и может это подтвердить.
Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ.
Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.
Подробную информацию можно узнать по ссылке.
Отметим, на портале "Дія" начала действовать новая услуга для ФОП. Теперь предприниматели могут онлайн вносить изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФОП.
Также на портале “Дія” появилась новая услуга – предприниматели получают 6500 грн за трудоустроенных внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.