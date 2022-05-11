Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню развития экосистемы данных

В рамках проекта Global Data Baromete провели международное исследование по оценке состояния развития сферы данных для решения неотложных общественных проблем в 109 странах мира. Украина заняла 20 место в этом рейтинге.

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Украина получила 55 баллов. Больше 60 баллов получили 7 стран: США, Новая Зеландия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Канада и Эстония.

От 50 до 60 баллов получили 13 стран, среди которых и Украина. Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина имеет одинаковое количество баллов с Австралией и Финляндией.

Исследованием занимались более 100 международных экспертов в период с мая 2019 по май 2021-го. Известно, что они оценивали разные показатели и направления в сфере развития экосистемы данных — управление данными, способность, доступность, использование и влияние данных на общественное благо.

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