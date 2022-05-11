Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних

У рамках проекту Global Data Baromete провели міжнародне дослідження щодо оцінки стану розвитку сфери даних для вирішення нагальних суспільних проблем у 109 країнах світу. Україна посіла 20 місце у цьому рейтингу.

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Україна отримала 55 балів. Понад 60 балів отримали 7 країн: США, Нова Зеландія, Великобританія, Південна Корея, Франція, Канада та Естонія.

Від 50 до 60 балів здобули 13 країн, серед яких і Україна. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна має однакову кількість балів із Австралією та Фінляндією.

Дослідженням займалися понад 100 міжнародних експертів у період із травня 2019 по травень 2021-го. Відомо, що вони оцінювали різні показники та напрямки у сфері розвитку екосистеми даних — управління даними, здатність, доступність, використання та вплив даних на суспільне благо.

Фото: ua.depositphotos.com