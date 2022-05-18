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В "Дію" вернулась услуга для ВПЛ: украинцы снова могут оформить справку и выплаты онлайн
В мобильное приложение "Дія" вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц. Украинцы снова могут оформить справку ВПЛ и социальные выплаты онлайн для себя и своих детей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Наша команда завершила технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты в приложении для себя и своих детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услуга доступна для граждан, переместившихся с территории общин, находящихся в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Минсоцполитики начислит средства всем, кто раньше получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту поддержки. Срок их зачисления зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк.
Напомним, что внутренне перемещенные лица могут получить помощь от ООН через ПриватБанк. Сумма помощи ВПЛ в Украине составляет 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью.