Литва запретила перевозку санкционных товаров между Россией и Калининградской областью

С 18 июня Литва запрещает транзитную перевозку товаров, на которые наложены санкции, между Россией и Калининградской областью, расположенной между Литвой и Польшей.Санкции будут распространяться примерно на 50% товаров, импортируемых Калининградской областью

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Об этом сообщает Reuters.

Как отметил губернатора Калининградской области Антон Алиханов, запрет коснется 40-50% продукции, перевозимой из России через Литву – это, в частности, строительные материалы, цемент, уголь и металл. Губернатор заявил, что теперь на паромную линию Усть-Луга-Балтийск нужны дополнительные суда для поставок товаров.

Немедленное начало запрета подтвердили и грузовые подразделения службы государственных железных дорог Литвы в письме клиентам после "разъяснений" Европейской комиссии о механизме применения санкций.

Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и по газопроводу через Литву.

Анклав, где находится штаб российского Балтийского флота, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 года и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.

Отметим, в стране-агрессоре России уже возмутились этим решением и обещают принять "ответные меры" и грозят последствиями и Литве, и ЕС.

Отметим, Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, призвал международное сообщество поступить также и добиваться ответственности за преступления страны-агрессора РФ.