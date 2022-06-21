Литва наклала нові обмеження на транзит товарів між Калінінградською областю і РФ

Литва, не боячись залякувань Кремля, поширила на своїй території обмеження на перевезення санкційних товарів між РФ і Калінінградом й на вантажний автомобільний транзит, передає Інтерфакс. Перепустки в Литву очікують близько 330 автопоїздів. Час очікування проїзду – понад 32 год.

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Таким чином підсанкційні вантажі на сьогодні можна перевозити до Калінінграду лише морем. Литовська митниця вже розвертає автомашини на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску Мʼядинінкай. Саме через це там і утворилася велика черга із автопоїздів.

Нагадаємо, що ще з 18 червня влада Литви – в рамках санкційної політики – значно обмежила залізничний транзит вантажів до області Калінінграда з інших регіонів РФ. Заборона введена на транзит для великої кількості санкційної продукції.

Відразу опісля такого рішення секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що Москва найближчим часом відповість на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, а жителі Литви, мовляв, серйозно відчують на собі наслідки цих заходів.