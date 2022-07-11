Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию

Вильнюс в понедельник, 11 июля, ввел запрет на транзит через Литву в Калининград российского цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу санкций ЕС. Об том сообщила таможня Литвы, передает Reuters.

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Литва расширяет ограничения на транзит из РФ в Калининград синхронно со вступлением в действие санкций Евросоюза против России. Соответственно, с 10 августа под запрет также попадет уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — нефть, а с февраля 2023 года — нефтепродукты.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия планирует выпустить разъяснение, благодаря которому РФ сможет возобновить сообщение с Калининградом через Литву.

Известно, что больше всех на Литву давит Германия. В Берлине опасаются, что этот запрет может привести к эскалации конфликта между ЕС и Россией и даже применения Россией военной силы.

Однако в Литве не собираются поступаться Кремлю, с 17 июня Вильнюс блокирует поставки таких товаров: строительных материалов, металлов, уголя и т.д) в Калининград.