Литва официально запретила импорт российского газа

Литва запретила импорт российского природного газа в страну, за исключением его транзита в Калининградскую область.

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Об этом сообщает Delfi.

Соответствующее решение во вторник, 28 июня, принял Сейм Литвы, внеся изменения в Закон о природном газе.

"За" проголосовали 123 депутата, двое воздержались.

Согласно изменениям в законе, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании "Klaipedos nafta" будут доступны только поставщикам из стран, не угрожающих национальной безопасности Литвы. Однако исключением стали поставщики, транспортирующие газ транзитом в Калининград.

Отметим, с апреля Литва, добиваясь полной независимости от "Газпрома" и отвечая на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу.

В настоящее время российский газ продолжает транспортироваться транзитом через Литву в Калининград, но в отличном от обычного техническом режиме, обеспечивающем только передачу количества газа, необходимого для транзита.