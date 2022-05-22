С 22 мая 2022 года Литва официально прекратила импорт российских энергоресурсов. Об этом говорится на сайте министерстве энергетики Литвы.

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"Это чрезвычайно важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что государство достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если успешно завершит синхронизацию, обеспечит свои потребности в электроэнергии за счет местного производства "зеленой энергии" и станет страной-экспортером электроэнергии.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал событие.

“Литва официально прекращает импорт российского газа, нефти и электричества. Отличный пример для других союзников как получить независимость от российских энергоресурсов”, – написал он в своем Телеграм-канале.

Напомним, что США ослабят санкции в отношении Венесуэлы, чтобы снять нефтяную зависимость от РФ.