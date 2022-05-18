В США ослабят санкции в отношении Венесуэлы, чтобы снять нефтяную зависимость от РФ

Высшее руководство США наметило курс на снятие ограничений в работе американских нефтяных компаний в Венесуэле. Последняя долго находилась под санкциями Вашингтона, но в США на такой шаг отважились снять зависимость ряда стран от российских нефтепродуктов, сообщает CNN.

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Во-вторых, речь идет о том, чтобы склонить некоторые государства к нефтяному эмбарго по отношению к РФ за счет венесуэльской продукции. В Венесуэле же находятся одни из самых больших мировых запасов нефти.

Первый шаг: министерство финансов США совместно с Государственным департаментом выпустило лицензию, позволяющую американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возобновлении добычи и производстве нефти в Венесуэле.

Впрочем, остается одна проблема. В США выразили готовность пойти на ослабление санкций в отношении Венесуэлы только в том случае, если ее диктатор Николас Мадуро пойдет на конструктивные переговоры с оппозицией, вводя в своем государстве демократические устои.

Напомним, что министры иностранных дел стран Европейского Союза так и не смогли 16 мая достичь общей позиции по шестому пакету санкций против страны-агрессора России. Проблемой по-прежнему стали разногласия по эмбарго на нефть.