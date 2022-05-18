У США послаблять санкції щодо Венесуели, аби зняти нафтову залежність від РФ

Найвище керівництво США намітило курс на зняття обмежень в роботі американських нафтових компаній у Венесуелі. Остання довго перебувала під санкціями Вашингтона, але в США на такий крок наважились, аби зняти залежність ряду країн від російських нафтопродуктів, повідомляє CNN.

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По-друге, йдеться про те, щоб схилити деякі держави до нафтового ембарго щодо РФ коштом венесуельської продукції. У Венесуелі ж знаходяться одні з найбільших світових запасів нафти.

Перший крок: міністерство фінансів США спільно з Державним департаментом випустило ліцензію, яка дає можливість американській нафтогазовій компанії Chevron вести перемовини про відновлення видобутку та виробництва нафти у Венесуелі.

Втім, лишається одна проблема. У США виразили готовність піти на послаблення санкцій щодо Венесуели тільки у тому випадку, якщо її диктатор Ніколас Мадуро піде на конструктивні перемовини з опозицією, запроваджуючи у своїй державі демократичні засади.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу так і не змогли 16 травня досягти спільної позиції щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора Росії. Проблемою, як і раніше, стали розбіжності щодо ембарго на нафту.