З 22 травня 2022 року Литва офіційно припинила імпорт російських енергоресурсів. Про це йдеться на сайті міністерства енергетики Литви.

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"Це надзвичайно важливий крок не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, яка воює, тому що ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що держава досягне повної енергетичної незалежності лише у тому випадку, якщо успішно завершить синхронізацію, забезпечить свої потреби в електроенергії за рахунок місцевого виробництва "зеленої енергії" та стане країною-експортером електроенергії.

У свою чергу, глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував подію.

“Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електрики. Відмінний приклад для інших союзників, як отримати незалежність від російських енергоресурсів”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що США послаблять санкції щодо Венесуели, щоб зняти нафтову залежність від РФ.