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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Литва офіційно заборонила імпорт російського газу

Литва офіційно заборонила імпорт російського газу

Литва заборонила імпорт російського природного газу до країни, за винятком його транзиту до Калінінградської області.

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Про це повідомляє Delfi.

Відповідне рішення у вівторок, 28 червня, ухвалив Сейм Литви, внісши зміни до Закону про природний газ.

"За" проголосували 123 депутати, двоє утрималися.

Відповідно до змін у законі, газотранспортна система країни та термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) компанії "Klaipedos nafta" будуть доступні лише постачальникам з країн, які не загрожують національній безпеці Литви. Однак винятком стали постачальники, які транспортують газ транзитом до Калінінграда.

Зазначимо, з квітня Литва, домагаючись повної незалежності від "Газпрому" та відповідаючи на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, повністю відмовилася від постачання російського газу трубопроводом.

В даний час російський газ продовжує транспортуватися транзитом через Литву до Калінінграда, але у відмінному від звичайного технічному режимі, що забезпечує лише передачу кількості газу, необхідного для транзиту.

Автор:
Світлана Манько