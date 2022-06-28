Литва офіційно заборонила імпорт російського газу

Литва заборонила імпорт російського природного газу до країни, за винятком його транзиту до Калінінградської області.

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Про це повідомляє Delfi.

Відповідне рішення у вівторок, 28 червня, ухвалив Сейм Литви, внісши зміни до Закону про природний газ.

"За" проголосували 123 депутати, двоє утрималися.

Відповідно до змін у законі, газотранспортна система країни та термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) компанії "Klaipedos nafta" будуть доступні лише постачальникам з країн, які не загрожують національній безпеці Литви. Однак винятком стали постачальники, які транспортують газ транзитом до Калінінграда.

Зазначимо, з квітня Литва, домагаючись повної незалежності від "Газпрому" та відповідаючи на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, повністю відмовилася від постачання російського газу трубопроводом.

В даний час російський газ продовжує транспортуватися транзитом через Литву до Калінінграда, але у відмінному від звичайного технічному режимі, що забезпечує лише передачу кількості газу, необхідного для транзиту.