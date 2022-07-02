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Еврокомиссия может разрешить России транзит товаров в Калининград — СМИ
Еврокомиссия планирует выпустить разъяснение, благодаря которому РФ сможет возобновить сообщение с Калининградом через Литву. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
При этом в Вильнюсе продолжают отказываться разблокировать транзит товаров в российский Калининград.
Брюссель собирается переубедить власти Литвы, утверждают в издании. Сообщается, что якобы в ЕС считают, что "этот шаг положит конец разногласиям, которые не только были значительным источником напряженности между Россией и Брюсселем, но и выявили глубокие разногласия внутри ЕС в отношении правильного подхода к Москве".
По данным Der Spiegel, разъяснение Еврокомиссии направят всем государствам-членам ЕС, но сделают его в связи с ситуацией в Калининграде. В издании отмечают, что согласно документу, России разрешат ввозить в Калининград подсанкционные товары, но только в объемах, сравнимых с поставками до вторжения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Известно, что больше всех на Литву давит Германия. В Берлине опасаются, что этот запрет может привести к эскалации конфликта между ЕС и Россией и даже применения Россией военной силы.
С 17 июня Литва блокирует поставки таких товаров: строительных материалов, металлов, уголя и т.д) в Калининград.
21 июня Вильнюс, не опасаясь запугиваний Кремля, ввел на территории страны ограничения на перевозку санкционных товаров между РФ и Калининградом и на грузовой автомобильный транзит.
Город Калининград, расположенный между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и по газопроводу через Литву.