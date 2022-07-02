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Єврокомісія може дозволити Росії транзит товарів до Калінінграда — ЗМІ
Єврокомісія планує випустити роз'яснення, завдяки якому РФ зможе поновити повідомлення з Калінінградом через Литву. Про це повідомляє видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела.
При цьому у Вільнюсі продовжують відмовлятись розблокувати транзит товарів до російського Калінінграда.
Брюссель збирається переконати владу Литви, стверджують у виданні. Повідомляється, що нібито в ЄС вважають, що "цей крок покладе край розбіжностям, які не лише були значним джерелом напруженості між Росією та Брюсселем, але й виявили глибокі розбіжності всередині ЄС щодо правильного підходу до Москви".
За даними Der Spiegel, роз'яснення Єврокомісії надішлють усім державам-членам ЄС, але зроблять його у зв'язку із ситуацією в Калінінграді. У виданні зазначають, що згідно з документом, Росії дозволять ввозити до Калінінграда підсанкційні товари, але тільки в обсягах, порівнянних із постачанням до вторгнення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відомо, що найбільше на Литву тисне Німеччина. У Берліні побоюються, що ця заборона може призвести до ескалації конфлікту між ЄС та Росією та навіть застосування Росією військової сили.
З 17 червня Литва блокує постачання таких товарів : будівельних матеріалів, металів, вугілля тощо в Калінінград.
21 червня Вільнюс, не побоюючись залякувань Кремля, запровадив на території країни обмеження на перевезення санкційних товарів між РФ та Калінінградом та на вантажний автомобільний транзит.
Місто Калінінград, розташоване між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.