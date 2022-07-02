Єврокомісія може дозволити Росії транзит товарів до Калінінграда — ЗМІ

Єврокомісія планує випустити роз'яснення, завдяки якому РФ зможе поновити повідомлення з Калінінградом через Литву. Про це повідомляє видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела.

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При цьому у Вільнюсі продовжують відмовлятись розблокувати транзит товарів до російського Калінінграда.

Брюссель збирається переконати владу Литви, стверджують у виданні. Повідомляється, що нібито в ЄС вважають, що "цей крок покладе край розбіжностям, які не лише були значним джерелом напруженості між Росією та Брюсселем, але й виявили глибокі розбіжності всередині ЄС щодо правильного підходу до Москви".

За даними Der Spiegel, роз'яснення Єврокомісії надішлють усім державам-членам ЄС, але зроблять його у зв'язку із ситуацією в Калінінграді. У виданні зазначають, що згідно з документом, Росії дозволять ввозити до Калінінграда підсанкційні товари, але тільки в обсягах, порівнянних із постачанням до вторгнення.

Відомо, що найбільше на Литву тисне Німеччина. У Берліні побоюються, що ця заборона може призвести до ескалації конфлікту між ЄС та Росією та навіть застосування Росією військової сили.

З 17 червня Литва блокує постачання таких товарів : будівельних матеріалів, металів, вугілля тощо в Калінінград.

21 червня Вільнюс, не побоюючись залякувань Кремля, запровадив на території країни обмеження на перевезення санкційних товарів між РФ та Калінінградом та на вантажний автомобільний транзит.