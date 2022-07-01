Германия требует от Литвы разрешить транзит в Калининград

Немецкое правительство возмущено действиями Литвы, блокирующей транзит товаров в российский Калининград. В Берлине опасаются, что этот запрет может привести к эскалации конфликта между ЕС и Россией и даже применения Россией военной силы.

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Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Около двух недель Еврокомиссия и Литва обсуждают, подпадают ли под санкции ЕС транзитные грузы для Калининграда. Теперь правительство Германии настаивает на том, чтобы эта территория была исключена из санкционных ограничений, чтобы избежать эскалации с Россией.

В издании отмечают, что Германия возмущена действиями Литвы. В Берлине не разделяют оценку литовцев относительно того, что транзит санкционных товаров в Калининград не должен проходить через территорию ЕС.

«Это транзит из России в Россию. Это разрешено», — цитирует издание представителя германских властей.

Германия подключила к решению этого вопроса Евросоюз, который может опубликовать особое примечание к четвертому пакету санкций, который выведет транзит из-под санкций.

Между тем, в Литве не желают уступать и заявляют, что запретили транзит согласно принятым правилам.

В Вильнюсе считают, что Евросоюз изменил позицию именно из-за давления Германии.

Решение Брюсселя по этому вопросу должно быть принято до 10 июля, когда вступят в силу следующие санкции.

Напомним, что еще с 18 июня власти Литвы – в рамках санкционной политики – значительно ограничили железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов РФ. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.

Сразу после такого решения секретарь Совбеза страны-агрессора РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, а жители Литвы, мол, серьезно ощутят последствия этих мероприятий.

21 июня Литва, не опасаясь запугиваний Кремля, ввела на своей территории ограничения на перевозку санкционных товаров между РФ и Калининградом и на грузовой автомобильный транзит.

Отметим, Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и по газопроводу через Литву.

Анклав, где находится штаб российского Балтийского флота, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 года и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.