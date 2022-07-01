Німеччина вимагає від Литви дозволити транзит до Калінінграду

Німецький уряд обурено діями Литви, яка блокує транзит товарів у російський Калінінград. У Берліні побоюються, що ця заборона може призвести до ескалації конфлікту між ЄС та Росією та навіть застосування Росією військової сили.

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Про це повідомляє Spiegel із посиланням на власні джерела.

Близько двох тижнів Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають під санкції ЄС транзитні вантажі для Калінінграда. Тепер уряд Німеччини наполягає на тому, щоб ця територія була виключена з обмежень санкцій, щоб уникнути ескалації з Росією.

У виданні наголошують, що Німеччина обурена діями Литви. У Берліні не поділяють оцінку литовців щодо того, що транзит санкційних товарів до Калінінграда не повинен проходити через територію ЄС.

«Це транзит із Росії до Росії. Це дозволено», - цитує видання представника німецької влади.

Німеччина підключила до вирішення цього питання Євросоюз, який може опублікувати особливу примітку до четвертого пакету санкцій, який виведе транзит із-під санкцій.

Тим часом у Литві не бажають поступатися і заявляють, що заборонили транзит згідно з прийнятими правилами.

У Вільнюсі вважають, що Євросоюз змінив позицію саме через тиск Німеччини.

Рішення Брюсселя з цього питання має бути прийняте до 10 липня, коли набудуть чинності наступні санкції.

Нагадаємо, що ще з 18 червня влада Литви – у рамках санкційної політики – значно обмежили залізничний транзит вантажів до Калінінградської області з інших регіонів РФ. Заборону запроваджено на транзит для великої кількості санкційної продукції.

Відразу після такого рішення секретар РБ країни-агресора РФ Микола Патрушев заявив, що Москва найближчим часом відповість на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, а жителі Литви, мовляв, серйозно відчують наслідки цих заходів.

21 червня Литва, не побоюючись залякувань Кремля, ввела на своїй території обмеження на перевезення санкційних товарів між РФ та Калінінградом та на вантажний автомобільний транзит.

Зазначимо, Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.

Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.