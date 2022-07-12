Україна отримала від США ще $1,7 мільярда грантової допомоги

Сполучені Штати Америки направили в Україну ще 1,7 млрд. доларів грантової допомоги. Це вже другий грант США за останні два тижні.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

Він подякував США та президенту Джо Байдену за підтримку нашій країні.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Зазначимо, США нададуть додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки постраждалих від війни Росії проти Україною.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джозеф Байден схвалив новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.