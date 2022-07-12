Украина получила от США еще $1,7 миллиарда грантовой помощи

Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи. Это уже второй грант США за последние две недели

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила 3 ​​млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку нашей стране.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Отметим, США предоставят дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки пострадавших в результате войны России против Украиной.

Напомним также, что накануне президент США Джозеф Байден одобрил новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов