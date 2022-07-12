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Украина получила от США еще $1,7 миллиарда грантовой помощи
Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи. Это уже второй грант США за последние две недели
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила 3 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.
Он поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку нашей стране.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, США предоставят дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки пострадавших в результате войны России против Украиной.
Напомним также, что накануне президент США Джозеф Байден одобрил новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов