Швеция перечислила на ВСУ еще 1,7 млрд гривен

Национальный банк Украины еще 6 июля получил от правительства Швеции 577,7 миллиона шведских крон (около 1,7 миллиарда гривен в эквиваленте) на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных сил Украины.

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Как сообщает украинский регулятор 12 июля, это уже второй перевод средств от шведского правительства на спецсчет НБУ: 3 марта тот перечислил 500 миллионов шведских крон (более 1,5 миллиарда гривен).

"Мы благодарны правительству Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку ВСУ. Украинские военные уже пятый месяц подряд мужественно обороняют от российских захватчиков не только территориальную целостность нашего государства, но и отстаивают демократические ценности всего цивилизованного мира. Поэтому наше единение является чрезвычайно важным", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Всего на 12 июля на специальный счет со дня открытия было перечислено 19,7 миллиарда гривен в эквиваленте. В частности, 7,1 миллиарда гривен в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские юани, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Деньги поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих других стран мира). Перечислить же средства на помощь украинской армии можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Напомним, что 11 июля Нацбанк ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир. На реверсе этих монет размещена стилизованная композиция из цветных флагов 15 стран, всесторонне помогающих Украине, в том числе Швеции.

Источник фото: ua.depositphotos.com