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ПриватБанк подключил возможность перечисления процентов по бизнес-депозитам в помощь ВСУ
ПриватБанк подключил для предпринимателей и бизнес клиентов новую возможность для поддержки украинской армии – теперь бизнес-клиенты могут во время открытия срочного депозита в "Приват24 для бизнеса" подключить автоматический перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Также бизнес-клиенты ПриватБанка смогут подключить такую опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.
Новый функционал позволяет выбрать разные варианты перечисления процентов на нужды армии Украины: от 0 суммы выплаченных процентов, трети или двух третей до всей суммы выплаченных процентов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в "Приват24 для бизнеса" можно перечислить средства через сервис "Благотворительность" в веб-версии электронного банка и через "Добро" в мобильном приложении:
- в поддержку Вооруженных сил Украины;
- для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии;
- в Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым";
- по программе "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины";
- на счет Help Ukraine Center (доставка в Украину всего, что спасает).
Отметим, через ПриватБанк в мае более 19 миллионов украинцев поддержали друг друга быстрыми переводами с карты на карту на 235 млрд грн.