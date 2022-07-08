ПриватБанк подключил возможность перечисления процентов по бизнес-депозитам в помощь ВСУ

ПриватБанк подключил для предпринимателей и бизнес клиентов новую возможность для поддержки украинской армии – теперь бизнес-клиенты могут во время открытия срочного депозита в "Приват24 для бизнеса" подключить автоматический перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Также бизнес-клиенты ПриватБанка смогут подключить такую ​​опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.

Новый функционал позволяет выбрать разные варианты перечисления процентов на нужды армии Украины: от 0 суммы выплаченных процентов, трети или двух третей до всей суммы выплаченных процентов.

Напомним, что в "Приват24 для бизнеса" можно перечислить средства через сервис "Благотворительность" в веб-версии электронного банка и через "Добро" в мобильном приложении:

в поддержку Вооруженных сил Украины;

для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии;

в Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым";

по программе "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины";

на счет Help Ukraine Center (доставка в Украину всего, что спасает).

Отметим, через ПриватБанк в мае более 19 миллионов украинцев поддержали друг друга быстрыми переводами с карты на карту на 235 млрд грн.