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ПриватБанк подключил возможность перечисления процентов по бизнес-депозитам в помощь ВСУ

ПриватБанк подключил возможность перечисления процентов по бизнес-депозитам в помощь ВСУ

ПриватБанк подключил для предпринимателей и бизнес клиентов новую возможность для поддержки украинской армии – теперь бизнес-клиенты могут во время открытия срочного депозита в "Приват24 для бизнеса" подключить автоматический перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Также бизнес-клиенты ПриватБанка смогут подключить такую ​​опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.

Новый функционал позволяет выбрать разные варианты перечисления процентов на нужды армии Украины: от 0 суммы выплаченных процентов, трети или двух третей до всей суммы выплаченных процентов.

Напомним, что в "Приват24 для бизнеса" можно перечислить средства через сервис "Благотворительность" в веб-версии электронного банка и через  "Добро" в мобильном приложении:

  • в поддержку Вооруженных сил Украины; 
  • для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии; 
  • в Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым"; 
  •  по программе "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины"; 
  •  на счет Help Ukraine Center (доставка в Украину всего, что спасает).

Отметим, через ПриватБанк в мае более 19 миллионов украинцев поддержали друг друга быстрыми переводами с карты на карту на 235 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько