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ПриватБанк підключив можливість перерахування відсотків за бізнес-депозитами на допомогу ЗСУ
ПриватБанк підключив для підприємців та бізнес клієнтів нову можливість для підтримки української армії - відтепер бізнес-клієнти можуть під час відкриття строкового депозиту в «Приват24 для бізнесу» підключити автоматичне перерахування частини або всіх процентів на підтримку Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-служба фінустанови.
Також бізнес-клієнти ПриватБанку зможуть підключити таку опцію для вже відкритих термінових депозитів у гривні.
Новий функціонал дозволяє вибрати різні варіанти перерахування відсотків на потреби армії України: від 0 суми виплачених відсотків, третини чи двох третин до всієї суми виплачених відсотків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в "Приват24 для бізнесу" можна перерахувати кошти через сервіс "Благодійність" у веб-версії електронного банку та через "Добро" у мобільному додатку:
- на підтримку Збройних Сил України;
- для підтримки українців, які постраждали від російської агресії;
- до Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим";
- за програмою "Допомога госпіталям та медустановам України";
- на рахунок Help Ukraine Center (доставка до України всього, що рятує).
Зазначимо, через ПриватБанк у травні понад 19 мільйонів українців підтримали один одного швидкими переказами з картки на картку на 235 млрд грн.